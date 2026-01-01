Воскресенье - радостный день!

Воскресный концерт в Новосибирской филармонии

Приглашаем вас насладиться концертной программой, которая состоится в Новосибирской филармонии в воскресенье. В этот вечер на сцену выйдет вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы». Звучание этого коллектива уже давно завоевало сердца зрителей.

Исполнители

Ансамбль «Белые Росы» известен своими уникальными интерпретациями популярных песен и авторским материалом. Музыканты сочетают традиционные мелодии с современными аранжировками, создавая атмосферу, которая не оставляет равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Что вас ждет на концерте

В программе выступления - знакомые и любимые композиции, которые объединят поколения зрителей. К тому же, ансамбль планирует представить несколько новых произведений, которые уже вызвали интерес у меломанов.

Не упустите шанс провести вечер в компании живой музыки и талантливых исполнителей!