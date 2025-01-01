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Восход-фест
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Восход-фест

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Первый фестиваль музыки и путешествий в Москве

Москва, Парк «Музеон», набережная у фонтана. Здесь пройдет первый фестиваль музыки и путешествий от «Экспедиции Восход», который объединит музыкантов и путешественников.

Музыка на пересечении жанров

Фестиваль станет площадкой для артистов, экспериментирующих с новой волной фолка, инди, электроники и рока. Участники представят уникальные музыкальные проекты, которые вдохновляют на путешествия и исследование культурных маршрутов.

Кто будет на фестивале?

В числе участников — «Экспедиция Восход», певица Васса Железнова и другие талантливые музыканты. Каждый из них внесет свою изюминку в программу фестиваля, обещая зрителям незабываемые эмоции и новые музыкальные открытия.

Культурные маршруты и вдохновение

Фестиваль не только о музыке. Это возможность для зрителей погрузиться в атмосферу путешествий, узнать о культурных маршрутах по России и всему миру. Посетители смогут пообщаться с опытными путешественниками, которые поделятся своими историями и советами.

Не упустите шанс!

Не пропустите это уникальное событие, которое соединяет музыку и путешествия в одном месте. Фестиваль пройдет в живописном Парке «Музеон», который стал одним из самых популярных пространств для культурных мероприятий в Москве. Приходите и откройте для себя новый мир звуков и впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Музеон Москва, Крымский Вал, 2
12:00 от 1000 ₽

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