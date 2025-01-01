Спектакль Восхитительные истории парикмахера Наконечникова

Меню
Восхитительные истории парикмахера Наконечникова
12+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль на основе произведений советских классиков

Спектакль основан на произведениях двух выдающихся советских писателей — Александра Вампилова и Василия Шукшина. Эти классики объединяют простота изложения, добрый юмор и бесконечная любовь к своим героям, простым и обычным людям.

Музыкальное сопровождение

Эстрадные хиты 70-х годов в живом сопровождении баяна создают яркую музыкальную атмосферу, усиливая восприятие происходящего на сцене. Спектакль близок к другой известной работе В. Сабельфельда «Здравствуйте, люди!», которая уже завоевала сердца зрителей.

Персонажи и исполнители

Вы обязательно узнаете себя или своих знакомых среди героев этих весёлых и трогательных рассказов. В спектакле задействованы талантливые артисты: Александр Богомолов, Михаил Масляков, Мария Клешнина, Елена Житенёва и Александр Дукин.

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой спектакля, который объединяет искренние истории, юмор и музыку!

Режиссер
Владимир Сабельфельд
В ролях
Александр Богомолов
Михаил Масляков
Мария Клешнина
Елена Житенева
Александр Дукин

Октябрь
25 октября суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1000 ₽

