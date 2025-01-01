Спектакль Восхитительные истории парикмахера Наконечникова

Спектакль на основе произведений советских классиков

Спектакль основан на произведениях двух выдающихся советских писателей — Александра Вампилова и Василия Шукшина. Эти классики объединяют простота изложения, добрый юмор и бесконечная любовь к своим героям, простым и обычным людям.

Музыкальное сопровождение

Эстрадные хиты 70-х годов в живом сопровождении баяна создают яркую музыкальную атмосферу, усиливая восприятие происходящего на сцене. Спектакль близок к другой известной работе В. Сабельфельда «Здравствуйте, люди!», которая уже завоевала сердца зрителей.

Персонажи и исполнители

Вы обязательно узнаете себя или своих знакомых среди героев этих весёлых и трогательных рассказов. В спектакле задействованы талантливые артисты: Александр Богомолов, Михаил Масляков, Мария Клешнина, Елена Житенёва и Александр Дукин.

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой спектакля, который объединяет искренние истории, юмор и музыку!