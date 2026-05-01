Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восемь женщин
Киноафиша Восемь женщин

Спектакль Восемь женщин

Постановка
Мой 18+
Продолжительность 2 часа 25 минут
Возраст 18+

О спектакле

Комедийный детектив 

В центре внимания новой постановки оказывается мрачное происшествие: глава семейства найден мертвым в собственном доме. Необычная ситуация разворачивается в стенах уютной спальни, где родственницы — дочери и служанки — решают взять дело в свои руки. Они начинают собственное расследование, стремясь разобраться в запутанном деле и найти убийцу.

Сюжет и интрига

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и детектива. Каждая из женщин отличается собственным характером и мотивацией, что добавляет богатство и глубину сюжету. На протяжении всей истории зрителям предстоит наблюдать, как развиваются отношения между персонажами, и вскрываться непростым секретам, скрывающимся под поверхностным спокойствием.

Постановка и актерский состав

Постановка привлекает внимание не только интригующим сюжетом, но и талантливым актерским составом. Каждое выступление — это прекрасно выверенная игра, которая захватывает и заставляет зрителей следить за разворачивающимися событиями с замиранием сердца. Важно отметить, что спектакль полон неожиданных поворотов, что делает каждую минуту на сцене напряженной и увлекательной.

Зачем стоит посетить спектакль

Эта комедийная история о расследовании привнесет в вашу жизнь яркие эмоции и позволит отдохнуть от повседневной суеты. Уникальное сочетание юмора и тайны делает спектакль привлекательным как для любителей детективов, так и для тех, кто ищет легкого и веселого вечера.

Режиссер
Станислав Слободянюк
В ролях
Оксана Трегубова
Виталий Героев
Юлия Юрина
Анна Дедюхина
Валерия Мальчевская

Купить билет на спектакль Восемь женщин

Помощь с билетами
В других городах
Май
28 мая четверг
20:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1700 ₽
29 мая пятница
20:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1700 ₽
30 мая суббота
19:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1700 ₽
31 мая воскресенье
19:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Покровские ворота
12+
Драма Музыка

Покровские ворота

29 сентября в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Золотая антилопа
6+
Детский

Золотая антилопа

28 июня в 11:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Маленький принц
6+
Детский

Маленький принц

30 мая в 12:30 Veritas
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше