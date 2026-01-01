Спектакль «Восемь женщин» в Красноярском театре им. Пушкина

В Красноярском драматическом театре им. Пушкина состоится захватывающий спектакль по пьесе Робера Тома. В центре сюжета - трагедия в семье: отца, мужа и главу семейства находят убитым. Женщины приходят к фатальному выводу – убийца одна из них. Внешняя благопристойность, казавшаяся незыблемой, начинает рассыпаться, а из каждой двери неожиданно начинают вырываться тайны.

Детективная интрига, предусмотренная автором пьесы, становится лишь формой, удерживающей зрительское внимание. Каждый зритель, даже скептически настроенный, будет гадать, кто же скрывается за преступлением, и активно включится в действие.

Музыка и минимализм

Режиссёр Джемма Аветисян привносит свежий взгляд на пьесу, совмещая текст с произведениями французского шансона. Музыкальные номера, исполняемые в формате зонгов, помогают передать те чувства, которые сложно выразить словами. Это создаёт полноценную музыкальную драматургию, добавляющую новые слои смысла.

Сценография спектакля ссылается на эстетику черно-белого кино 50-х годов и выполнена в минималистичном стиле. Строгие костюмы и лаконичные декорации позволяют сосредоточиться на актёрах и их исполнении, усиливая эффект эмоциональной близости к каждому персонажу.

Вечные темы

Темы взаимопонимания, родственных связей, недосказанности и разочарования звучат современно и знакомо. В роли хитросплетения мотивов каждый сможет найти отражение своих переживаний.