Восемь женщин
Киноафиша Восемь женщин

Спектакль Восемь женщин

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная детективная история в Самарском театре

В Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького состоится спектакль по пьесе Робера Тома. Завязка истории — смерть главы семейства, которую расследуют его близкие родственники. Это станет основой для захватывающей театральной драмы, наполненной интригами и неожиданными поворотами.

Спектакль исполнен в формате музыкальной постановки в стиле кабаре, что добавляет динамики и оригинальности. С живой музыкой и яркими сценическими образами зрители смогут насладиться уникальным сочетанием театра и музыки.

Неудивительно, что в 2015 году этот мюзикл привлек внимание театральной общественности, получив номинацию на национальную премию «Золотая Маска». Спектакль был удостоен трёх призов, включая «Спецприз жюри за музыкальный спектакль на драматической сцене».

Этот спектакль будет особенно интересен любителям музыкальных постановок и детективных историй. Придите и узнайте, как разворачиваются события в мире, где каждый может быть подозреваемым!

