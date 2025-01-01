Спектакль Восемь женщин

Меню
Восемь женщин
16+
«Восемь женщин». Спектакль на французском языке с переводом на русский на сцене Екатеринбургского дома актера

Приглашаем вас на уникальный спектакль на французском языке с последовательным переводом на русский. Пьеса «Восемь женщин» подарит вам незабываемые эмоции и погрузит в мир тайн и интриг.

Сюжет

Действие происходит в загородном доме, где восемь женщин собираются, чтобы отметить Рождество. Однако праздник омрачен ужасным событием – убийством. Каждая из героинь имеет свои мотивы, и в этом сложном переплетении амбиций, зависти и ревности скрыты неожиданные повороты сюжета.

Персонажи

Каждая из восьми героинь уникальна: у них разные характеры, истории и тайны. На наших глазах рушатся семейные отношения, и каждая из женщин невзначай становится причиной чужой судьбы. Их безутешные слёзы и случайные разоблачения ведут к напряжённой развязке, полной неожиданностей.

Жанровое разнообразие

Спектакль сочетает в себе элементы трагедии, комедии и детектива, создавая уникальную атмосферу. Глубокие психологические портреты и мастерская игра актрис делают это произведение настоящим театральным событием.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о женщинах, их тайнах и амбициях. «Восемь женщин» – это спектакль, который заставит вас задуматься и пережить целую гамму эмоций. Ждем вас в нашем театре!

В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 600 ₽

