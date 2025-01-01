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Восемь женщин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Восемь женщин

Спектакль Восемь женщин

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Восемь женщин»: мистическая комедия о тайнах и предательствах в Театре на Малой Ордынке

«Восемь женщин» — это захватывающая детективная история, написанная известным французским драматургом Робером Тома. Эта пьеса объединяет в себе элементы комедии и детектива, что делает её привлекательной для широкой аудитории.

Сюжет

События разворачиваются в закрытом кругу — в загородном доме, где происходит загадочное убийство. В центре сюжета находятся восемь женщин, каждая из которых хранит свои тайны и имеет свои мотивы. Увлекательный и напряжённый сюжет полон неожиданных поворотов, которые удерживают зрителей в напряжении до самого конца.

Актуальность

Пьеса затрагивает универсальные темы о любви, предательстве, семейных узах и тайнах, которые мы прячем от друг друга. Эти темы делают «Восемь женщин» актуальными для всех поколений, ведь каждый может найти в ней что-то близкое и знакомое.

Классика театра

«Восемь любящих женщин» является классическим произведением, которое ярко демонстрирует, как одно событие может изменить жизни множества людей. Эта пьеса уже завоевала сердца зрителей по всему миру и продолжает оставаться популярной на театральной сцене.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное зрелище на сцене вашего театра!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
7 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 1500 ₽
18 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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