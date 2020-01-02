Захватывающая музыкальная постановка Джеммы Аветисян в Губернском театре

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Никто не знал», который погружает зрителей в мир семейных тайн и неожиданностей. История разворачивается в доме, где происходит трагедия: отца, мужа и главу семейства находят убитым. Женщины, оказавшиеся в замкнутом пространстве, начинают подозревать друг друга, и вскоре понимание, что убийца может быть одной из них, становится их вечным кошмаром.

Авторы и постановщики

Джемма Аветисян – режиссёр-постановщик (г. Новосибирск)

Валерий Шелепов – дирижёр-постановщик

Екатерина Малинина – художник-постановщик (г. Санкт-Петербург)

Артём Игнатьев – хореограф-постановщик, главный балетмейстер Красноярского музыкального театра

Вадим Дмитриев – художник по свету (г. Новосибирск)

Музыкальный и визуальный контексты

Режиссёр Джемма Аветисян предлагает свежий взгляд на пьесу Робера Тома, сочетая текст с произведениями французского шансона. Музыкальные номера, исполненные в формате зонгов, помогают глубже передать чувства героев, которые невозможно выразить словами. Это не просто спектакль, а полноценная музыкальная драматургия с множеством смысловых слоев.

Сценография и атмосфера

Сценография спектакля выполнена в минималистичном стиле и отсылает к эстетике черно-белого кино 50-х годов. Строгие костюмы позволяют сосредоточиться на внутреннем мире персонажей, не отвлекая зрителей от их историй. Вечные темы взаимопонимания, родственных связей и недосказанности звучат актуально и современно, создавая резонирующие моменты для каждого зрителя.

Награды и признание

Спектакль «Никто не знал» стал номинантом премии «Золотая Маска», что подтверждает его высокую художественную ценность и интерес зрителей. Не упустите возможность увидеть это увлекательное произведение на сцене!