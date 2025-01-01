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Восемь любящих женщин
Киноафиша Восемь любящих женщин

Спектакль Восемь любящих женщин

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль - интрига в театре «Балтийский дом»

После третьего звонка выход из зала строго запрещен! Премьера спектакля «Восемь любящих женщин» обещает быть полна интриг и неожиданных поворотов.

Сюжет спектакля

Происходит коварное преступление. Жертва — мужчина средних лет, француз, приятной наружности. Место преступления — шале, затерянное в снегах недалеко от Парижа. Подозреваемые — восемь женщин: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы.

Восемь женщин — много это или мало?

Для одного мужчины, которого все они по очереди отравляли, это слишком много. Для одного вечера в театре — идеальное количество! Спектакль представляет собой увлекательный детектив с такими сложными поворотами сюжета, что даже Эркюль Пуаро не смог бы разгадать их, используя свои «серые клеточки», а Шерлок Холмс оставил бы детективную карьеру ради скрипки на крыше.

Жанровое смешение

«Восемь любящих женщин» — это не просто детектив, а трагедия с множеством тайн, скрытых за нарядами от Chanel и Dior. Каждая дама имеет свой скелет в шкафу. Спектакль также полон искрометных шуток и музыкальных номеров, где все танцуют.

Иронический детектив

Если две женщины в доме — это всегда спор, три — скандал, то восемь женщин превращают всё в катастрофу. Или всё-таки в иронический детектив?

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе элементы детектива, комедии и музыкального шоу!

Режиссер
Лев Рахлин
В ролях
Александра Кузнецова
Варвара Маркевич
Наталия Нестерова
Дарья Юргенс
Мария Мещерякова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин

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