Спектакль Восемь любящих женщин

Спектакль - интрига в театре «Балтийский дом»

После третьего звонка выход из зала строго запрещен! Премьера спектакля «Восемь любящих женщин» обещает быть полна интриг и неожиданных поворотов.

Сюжет спектакля

Происходит коварное преступление. Жертва — мужчина средних лет, француз, приятной наружности. Место преступления — шале, затерянное в снегах недалеко от Парижа. Подозреваемые — восемь женщин: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы.

Восемь женщин — много это или мало?

Для одного мужчины, которого все они по очереди отравляли, это слишком много. Для одного вечера в театре — идеальное количество! Спектакль представляет собой увлекательный детектив с такими сложными поворотами сюжета, что даже Эркюль Пуаро не смог бы разгадать их, используя свои «серые клеточки», а Шерлок Холмс оставил бы детективную карьеру ради скрипки на крыше.

Жанровое смешение

«Восемь любящих женщин» — это не просто детектив, а трагедия с множеством тайн, скрытых за нарядами от Chanel и Dior. Каждая дама имеет свой скелет в шкафу. Спектакль также полон искрометных шуток и музыкальных номеров, где все танцуют.

Иронический детектив

Если две женщины в доме — это всегда спор, три — скандал, то восемь женщин превращают всё в катастрофу. Или всё-таки в иронический детектив?

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе элементы детектива, комедии и музыкального шоу!