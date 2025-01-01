Спектакль Восемь любящих женщин

О спектакле

Пьеса «8 женщин», первая постановка которой состоялась 28 августа 1961 года в парижском театре «Эдуард VII», продолжает покорять сцены по всему миру.

Сюжет

Это детективная история, где дамы трёх поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы семейства, совершённого накануне Рождества. Сюжет увлекательный и держит зрителя в напряжении до самого неожиданного финала.

Особенности постановки

Спектакль предлагает свежий взгляд на популярный сюжет, знакомый многим зрителям по одноименному фильму Франсуа Озона. Это каскад перепадов настроений и зигзагов сюжета, блеск отточенных остроумных диалогов. В спектакле участвуют выпускники мастерской Сергея Афанасьева. Их мастерство и талант обеспечивают яркое и незабываемое представление.