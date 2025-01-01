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Восемь любящих женщин
Киноафиша Восемь любящих женщин

Спектакль Восемь любящих женщин

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

Пьеса «8 женщин», первая постановка которой состоялась 28 августа 1961 года в парижском театре «Эдуард VII», продолжает покорять сцены по всему миру.

Сюжет

Это детективная история, где дамы трёх поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы семейства, совершённого накануне Рождества. Сюжет увлекательный и держит зрителя в напряжении до самого неожиданного финала.

Особенности постановки

Спектакль предлагает свежий взгляд на популярный сюжет, знакомый многим зрителям по одноименному фильму Франсуа Озона. Это каскад перепадов настроений и зигзагов сюжета, блеск отточенных остроумных диалогов. В спектакле участвуют выпускники мастерской Сергея Афанасьева. Их мастерство и талант обеспечивают яркое и незабываемое представление.

Режиссер
Сергей Афанасьев
В ролях
Ирина Сафиуллина
Мария Дементьева
Ольга Чуралева
Анастасия Береговых
Софья Овсянникова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин

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