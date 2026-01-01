Музыкальный детектив «Восемь любящих женщин»

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан приглашает зрителей на спектакль «Восемь любящих женщин». Это музыкальный детектив в двух действиях, основанный на пьесе Робера Тома.

Сюжет

В центре событий классическая история о восьми женщинах, собравшихся в загородном доме. Здесь произошло убийство хозяина, и каждая из гостьян оказывается под подозрением. У каждой из них своя тайна, что приводит к напряженной атмосфере и захватывающим поворотам сюжета.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Александр Вельмакин

Художник-постановщик: Алина Алимова

Хореограф: Андрей Глущенко-Молчанов

