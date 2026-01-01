Восемь любящих женщин
Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
О спектакле

Музыкальный детектив «Восемь любящих женщин»

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан приглашает зрителей на спектакль «Восемь любящих женщин». Это музыкальный детектив в двух действиях, основанный на пьесе Робера Тома.

Сюжет

В центре событий классическая история о восьми женщинах, собравшихся в загородном доме. Здесь произошло убийство хозяина, и каждая из гостьян оказывается под подозрением. У каждой из них своя тайна, что приводит к напряженной атмосфере и захватывающим поворотам сюжета.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Александр Вельмакин
  • Художник-постановщик: Алина Алимова
  • Хореограф: Андрей Глущенко-Молчанов

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль в исполнении талантливых артистов на Большой сцене театра. Это станет настоящим театральным событием для всех любителей детективного жанра!

Исполнители
Вельмакин А

Июнь
14 июня воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
20 июня суббота
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
30 июня вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79

