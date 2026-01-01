Убийство на Рождество: Иронический детектив «Восемь любящих женщин»

В загородной вилле, занесённой снегом, собралась вся семья, готовясь отметить Рождество. Однако праздник под угрозой: всеми любимый хозяин дома убит!

Убийца, вероятно, одна из восьми женщин, так или иначе связанных с ним. Родные и домочадцы начинают собственное расследование и обнаруживают, что каждая из них могла совершить это загадочное злодеяние. В ходе «домашнего» расследования выясняются неожиданные, экстравагантные и даже пикантные подробности из жизни хозяина и его «любящих» женщин.

Оригинальное решение режиссера

Спектакль театра отличается от других постановок уникальным подходом режиссёра Владимира Крылова. Финал спектакля каждый раз оказывается неожиданным и разнообразным, что делает каждое представление уникальным.

Будьте готовы к неожиданностям

Какой финал ждёт вас в этот раз? Узнайте, став зрителем этой захватывающей и ироничной истории о любви и предательстве.