Встречайте группу «Воровайки» в ДК «Красное Сормово»

В ДК «Красное Сормово» состоится выступление популярной отечественной группы «Воровайки». С момента своего основания в 1999 году Юрием Алмазовым и Сергеем Арутюняном, группа сразу завоевала сердца слушателей, предлагая песни, отражающие душу, боль и радость русского человека.

Музыкальный стиль и репертуар

«Воровайки» представляют собой уникальную смесь шансона, блатной романтики и лирики, что делает их звучание незабываемым. В программе концерта зрители услышат такие хиты, как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава» и «Наколочки». Эти песни стали настоящими символами для поклонников жанра.

Культовая группа

Сейчас, находясь на третьем творческом десятке, «Воровайки» по праву можно назвать культовой группой. Они активно гастролируют по России и за ее пределами, а также продолжают записывать новые песни и альбомы. Каждое их выступление собирает полные залы и создает незабываемую атмосферу.

Что ожидать на концерте

На сольном концерте «Воровайки» вас ждет незабываемое музыкальное представление. Ожидайте качественное звуковое сопровождение, зрелищный свет и возможность потанцевать под живые исполнение ваших любимых хитов. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!