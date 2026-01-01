Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Воровайки
Киноафиша Воровайки

Воровайки

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Встречайте группу «Воровайки» в ДК «Красное Сормово»

В ДК «Красное Сормово» состоится выступление популярной отечественной группы «Воровайки». С момента своего основания в 1999 году Юрием Алмазовым и Сергеем Арутюняном, группа сразу завоевала сердца слушателей, предлагая песни, отражающие душу, боль и радость русского человека.

Музыкальный стиль и репертуар

«Воровайки» представляют собой уникальную смесь шансона, блатной романтики и лирики, что делает их звучание незабываемым. В программе концерта зрители услышат такие хиты, как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава» и «Наколочки». Эти песни стали настоящими символами для поклонников жанра.

Культовая группа

Сейчас, находясь на третьем творческом десятке, «Воровайки» по праву можно назвать культовой группой. Они активно гастролируют по России и за ее пределами, а также продолжают записывать новые песни и альбомы. Каждое их выступление собирает полные залы и создает незабываемую атмосферу.

Что ожидать на концерте

На сольном концерте «Воровайки» вас ждет незабываемое музыкальное представление. Ожидайте качественное звуковое сопровождение, зрелищный свет и возможность потанцевать под живые исполнение ваших любимых хитов. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Воровайки

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Стендап битва за деньги
18+
Юмор

Стендап битва за деньги

1 октября в 19:00 Бар «Пятница»
от 1000 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор

Комедийная импровизация

29 мая в 19:30 Improv Club
от 500 ₽
Skookiny Deti
16+
Рок

Skookiny Deti

12 октября в 20:00 Alcatraz
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше