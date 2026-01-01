В ДК «Ростсельмаш» с радостью ждем выступление группы «Воровайки» из Ростова-на-Дону. Созданная в 1999 году Юрием Алмазовым, группа быстро завоевала сердца слушателей своими искренними песнями, отражающими душу, боль и радость русского человека.
В репертуаре «Воровайки» можно услышать смесь шансона, блатной романтики, лирики и драйва. За годы своего существования коллектив прославился множеством хитов, которые стали настоящими гимнами для поклонников энергичного шансона.
На концерте зрителей ждут проверенные временем хиты, такие как «Хоп, мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Но это не всё! Прозвучат и новые песни, которые обязательно порадуют фанатов.
Приходите на этот зажигательный концерт и наслаждайтесь качественным живым исполнением. Группа «Воровайки» обещает создать незабываемую атмосферу, полной эмоций и энергии. Такое событие не оставит равнодушным никого!