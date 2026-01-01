Концерт группы «Воровайки» в ДК «Ростсельмаш»

В ДК «Ростсельмаш» с радостью ждем выступление группы «Воровайки» из Ростова-на-Дону. Созданная в 1999 году Юрием Алмазовым, группа быстро завоевала сердца слушателей своими искренними песнями, отражающими душу, боль и радость русского человека.

История и стиль

В репертуаре «Воровайки» можно услышать смесь шансона, блатной романтики, лирики и драйва. За годы своего существования коллектив прославился множеством хитов, которые стали настоящими гимнами для поклонников энергичного шансона.

Что ждать на концерте

На концерте зрителей ждут проверенные временем хиты, такие как «Хоп, мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Но это не всё! Прозвучат и новые песни, которые обязательно порадуют фанатов.

Приходите на этот зажигательный концерт и наслаждайтесь качественным живым исполнением.