Воровайки
18+
О концерте

Концерт группы «Воровайки» в ресторане Maximilian's

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «Воровайки», исполняющей песни в жанре шансон. Группа была создана в 1999 году Юрием Алмазовым и сразу завоевала сердца слушателей своими глубокими и проникновенными произведениями.

Лучшие хиты в одной программе

На концерте прозвучат проверенные временем хиты, такие как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Эти песни обладают особой атмосферой блатной романтики и лирики, которые так близки сердцу российского зрителя.

Культовая группа с богатой историей

Группа «Воровайки» объединила в своем звучании шансон, блатную романтику и драйв. Теперь, разменяв третий творческий десяток, она по праву считается культовой и легендарной. Музыканты активно гастролируют и рады представлять как старые хиты, так и новые песни.

Энергия и драйв на концерте

Вас ждет море энергии и зажигательного драйва от трех ураганных девчонок! Концерт подарит вам незабываемые эмоции благодаря живому исполнению, качественному звуку и яркому свету. Потанцуем вместе с группой «Воровайки»!

Апрель
2 апреля четверг
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
