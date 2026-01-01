Концерт группы «Воровайки» в ресторане Maximilian's

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «Воровайки», исполняющей песни в жанре шансон. Группа была создана в 1999 году Юрием Алмазовым и сразу завоевала сердца слушателей своими глубокими и проникновенными произведениями.

Лучшие хиты в одной программе

На концерте прозвучат проверенные временем хиты, такие как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Эти песни обладают особой атмосферой блатной романтики и лирики, которые так близки сердцу российского зрителя.

Культовая группа с богатой историей

Группа «Воровайки» объединила в своем звучании шансон, блатную романтику и драйв. Теперь, разменяв третий творческий десяток, она по праву считается культовой и легендарной. Музыканты активно гастролируют и рады представлять как старые хиты, так и новые песни.

Энергия и драйв на концерте

Вас ждет море энергии и зажигательного драйва от трех ураганных девчонок! Концерт подарит вам незабываемые эмоции благодаря живому исполнению, качественному звуку и яркому свету. Потанцуем вместе с группой «Воровайки»!