Концерт группы «Воровайки» в ресторане «Форт»

Ресторан «Форт» приглашает на концерт группы «Воровайки», которая стала символом русского шансона. Основанная Юрием Алмазовым в 1999 году, эта группа завоевала сердца слушателей своими проникновенными и яркими композициями.

Золотые хиты шансона

В программе концерта прозвучат настоящие шедевры, такие как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Эти песни давно завоевали популярность и продолжают радовать поклонников шансона, создавая атмосферу настоящего праздника.

Легенда живёт!

Спустя более 20 лет после своего основания, группа «Воровайки» остаётся на вершине популярности. Их стиль сочетает в себе блатную романтику, лирику и драйв, что позволяет уверенно называть группу культовой. Музыканты активно гастролируют и радуют своих поклонников новыми песнями и альбомами.

Энергия живого выступления

Подготовьтесь к бурному вечеру с «Воровайками»: их зажигательное выступление подарит вам море эмоций и незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться качественным звуком и световым шоу, а также потанцевать под любимые хиты!

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Встречайте новое поколение «Воровайки» и наслаждайтесь их легендарными песнями!