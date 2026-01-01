Оповещения от Киноафиши
Воровайки
Киноафиша Воровайки

Воровайки

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Воровайки» в МКЦ «Рязань»

В МКЦ «Рязань» пройдет концерт известной отечественной группы «Воровайки», которая творит в жанре шансон. Группа была основана в 1999 году под руководством Юрия Алмазова и за время своего существования завоевала сердца многих поклонников шансона.

Зажигательные хиты для зажигательного вечера

На концерте зрители смогут услышать проверенные временем хиты. В репертуаре группы такие популярные песни, как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Эти композиции давно стали визитной карточкой «Воровайки» и обещают зарядить энергией каждого слушателя.

Для любителей шансона и блатной романтики

Концерт порадует поклонников шансона и приверженцев блатной романтики. Зажигательная атмосфера и близкое взаимодействие с аудиторией сделают этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и яркими эмоциями вместе с «Воровайками»!

Купить билет на концерт Воровайки

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1700 ₽

Фотографии

Воровайки

