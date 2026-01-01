В МКЦ «Рязань» пройдет концерт известной отечественной группы «Воровайки», которая творит в жанре шансон. Группа была основана в 1999 году под руководством Юрия Алмазова и за время своего существования завоевала сердца многих поклонников шансона.
На концерте зрители смогут услышать проверенные временем хиты. В репертуаре группы такие популярные песни, как «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая» и «Не воровка, не шалава». Эти композиции давно стали визитной карточкой «Воровайки» и обещают зарядить энергией каждого слушателя.
Концерт порадует поклонников шансона и приверженцев блатной романтики. Зажигательная атмосфера и близкое взаимодействие с аудиторией сделают этот вечер незабываемым.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением и яркими эмоциями вместе с «Воровайками»!