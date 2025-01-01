Новогодний концерт группы «Воровайки» в Москве

15 января в Москве состоится новогодний концерт легендарной поп-шансон группы «Воровайки» с участием друзей-музыкантов. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником для любителей блатной романтики и душевных мелодий.

Культовая группа с богатой историей

Группа «Воровайки», разменявшая третий творческий десяток, по праву считается культовой. Их смесь шансона, лирики и драйва притягивает зрителей, заставляя сердце биться быстрее с каждым тактом.

Хиты, которые все знают и любят

На концерте прозвучат всеми любимые хиты трио, такие как:

«Не воровка, не шалава»

«Хоп, мусорок»

«Наколочки»

«Девчонка рыжая»

«Мотыльки»

Каждая песня наполнена эмоциями и близка каждому слушателю, что делает выступление группы особенным.

Энергия и обаяние «Воровайки»

Не пропустите возможность насладиться морем драйва, бешеной энергетикой и умопомрачительным обаянием нового поколения группы «Воровайки». Это мероприятие непременно оставит яркий след в вашей памяти!