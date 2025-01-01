15 января в Москве состоится новогодний концерт легендарной поп-шансон группы «Воровайки» с участием друзей-музыкантов. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником для любителей блатной романтики и душевных мелодий.
Группа «Воровайки», разменявшая третий творческий десяток, по праву считается культовой. Их смесь шансона, лирики и драйва притягивает зрителей, заставляя сердце биться быстрее с каждым тактом.
На концерте прозвучат всеми любимые хиты трио, такие как:
Каждая песня наполнена эмоциями и близка каждому слушателю, что делает выступление группы особенным.
Не пропустите возможность насладиться морем драйва, бешеной энергетикой и умопомрачительным обаянием нового поколения группы «Воровайки». Это мероприятие непременно оставит яркий след в вашей памяти!