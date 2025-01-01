Меню
Воровайки
Киноафиша Воровайки

Воровайки

18+
Возраст 18+

О концерте

Воровайки. Концерт в Самаре

Не пропустите уникальную возможность насладиться живым выступлением группы «Воровайки» в Самаре! Эти талантливые музыканты, умело сочетая элементы фолка и рока, создают настоящий музыкальный фурор на сцене.

О группе

«Воровайки» — это коллектив, который стал известен благодаря своим харизматичным выступлениям и запоминающимся мелодиям. Их песни наполнены искренними эмоциями и жизненными историями, что позволяет зрителям легко сопереживать каждой композиции.

Что ожидать от концерта

Приходя на концерт «Воровайки», вы сможете насладиться не только любимыми хитами, но и новыми, еще не представленными зрителям композициями. Музыканты всегда готовы порадовать своих поклонников неожиданными сюрпризами и яркими номерами.

Советы зрителям

Не забудьте заранее приобрести билеты, так как концерты «Воровайки» собирают полные залы. Убедитесь, что вы комфортно одеты, чтобы наслаждаться выступлением на протяжении всего вечера. Это будет незабываемое событие, полное энергии и положительных эмоций!

Приходите и получите заряд позитивной энергии от исполнения «Воровайки»!

Купить билет на концерт Воровайки

Март
2 марта понедельник
19:00
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Павел Пиковский. Электричество
6+
Авторская песня Рок
Павел Пиковский. Электричество
17 марта в 20:00 Сигнал
от 1500 ₽
Ольга Малащенко
18+
Юмор
Ольга Малащенко
6 января в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1500 ₽
Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей
9 января в 18:00 КРЦ «Звезда»
от 2200 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
