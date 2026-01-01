Воровайки. Все хиты

Вечер шансона с «Воровайками» в Сочи

Как вы относитесь к шансону? Если любите его, не пропустите уникальный концерт легендарной группы «Воровайки», который состоится в баре «Руки ВВерх!». Эта группа готова удивить слушателей новым составом, но при этом сохранить неповторимый дух своих хитов.

В этот вечер вам предстоит насладиться исполнением культовых песен, таких как «Не воровка», «Хоп, мусорок» и «Наколочки». Живое исполнение перенесет вас в атмосферу настоящего шансона, наполненную драйвом и эмоциями.

После концерта — Дискотека 90-х

Не спешите уходить! После концерта вас ждет настоящая Дискотека 90-х с ведущим, что добавит веселую нотку к вашему вечеру. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы, ведь во время концерта обслуживание будет ограничено. Обратите внимание, что акции и скидки бара не действуют в этот вечер.

Правила посещения

Сбор гостей: 18:00;

Начало концерта: 19:30.

Танцпол: вход без посадочного места.

вход без посадочного места. Столы: для комфортного размещения рекомендуем выкупить весь стол, чтобы избежать подсадки. Бронирование столов по билетам на концерт доступно до 21:00.

Если вы хотите продлить отдых в баре после концерта, вы можете дополнительно забронировать стол на необходимое время (при наличии свободных мест).

Возрастные ограничения и дресс-код

Обратите внимание, что вход строго 18+. Гостям, выглядущим моложе, потребуется предъявить паспорт. Также просим соблюсти дресс-код — вход в спортивных штанах запрещен. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия тем, кто находится в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс зарядиться энергией и насладиться атмосферой хорошей музыки вместе с «Воровайками»!