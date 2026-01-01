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Воровайки. Большой сольный концерт
Киноафиша Воровайки. Большой сольный концерт

Воровайки. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Легендарная поп-шансон группа Воровайки везет в Санкт-Петербург незаконное количество хитов и эмоций для тебя и твоих подружаек! Фразы из их хитов точно преследовали тебя долгое время, а послушав их снова, они буду преследовать тебя вплоть до самого концерта! Не веришь? Врубай «Хоп, мусорок, не шей мне срок..» или «Не воровка, не **, жизнь началась с базара-вокзала..» и напевай их вместе с нами до победного! Концерт будет проходить в 2 блока с антрактом, запуск с 19:00, движ-париж с 20:00. Сбор гостей за час до начала концерта. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики. Запуск гостей с 19:00, начало шоу в 20:00 Мероприятие 18+ Если у вас есть вопросы по рассадке, позвоните нам +7(991)779-10-97 (12:00-23:00 по МСК)

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В других городах
Декабрь
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