Воровайки. Большой сольный концерт

Легендарная поп-шансон группа Воровайки везет в Санкт-Петербург незаконное количество хитов и эмоций для тебя и твоих подружаек! Фразы из их хитов точно преследовали тебя долгое время, а послушав их снова, они буду преследовать тебя вплоть до самого концерта! Не веришь? Врубай «Хоп, мусорок, не шей мне срок..» или «Не воровка, не **, жизнь началась с базара-вокзала..» и напевай их вместе с нами до победного! Концерт будет проходить в 2 блока с антрактом, запуск с 19:00, движ-париж с 20:00. Сбор гостей за час до начала концерта. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики. Запуск гостей с 19:00, начало шоу в 20:00 Мероприятие 18+ Если у вас есть вопросы по рассадке, позвоните нам +7(991)779-10-97 (12:00-23:00 по МСК)