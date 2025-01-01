Воровайки. Большой сольный концерт

Концерт легендарной поп-шансон группы "Воровайки" в Петербурге

Легендарная поп-шансон группа Воровайки везет в Петербург незаконное количество хитов и эмоций для вас и ваших подруг! Их песни уже давно стали частью нашей жизни, и теперь у вас есть уникальная возможность насладиться ими вживую.

Сеты и время концерта

Концерт пройдет в два блока с антрактом. Начало мероприятия в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать заказы за вашими столиками и занять лучшие места у сцены.

Что учесть перед посещением

Обратите внимание, что ожидание подачи заказов может занять более 30 минут, а обслуживание во время концерта будет ограничено. Мы оставляем за собой право отказать во входе гостям в состоянии сильного опьянения без возврата стоимости билетов.

Забронируйте свои места и готовьтесь к празднику!

Не верите, что хиты Воровайки могут вас преследовать? Включите «Хоп, мусорок, не шей мне срок..» или «Не воровка, не ******, жизнь началась с базара-вокзала..» и напевайте их вместе с нами до последнего аккорда!