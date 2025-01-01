Меню
Ворованный воздух
Киноафиша Ворованный воздух

Спектакль Ворованный воздух

Постановка
Городской театр 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Ворованный воздух» в рамках программы «Новые имена»

Представляем программу «Новые имена» — резиденцию Городского театра, где молодые профессиональные команды демонстрируют свои спектакли на нашей сцене. В этом сезоне вас ждет захватывающее представление «Ворованный воздух», основанное на воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам и дневниках Осипа Эмильевича Мандельштама.

Трагедия и творчество

Спектакль затрагивает важные темы восприятия трагической судьбы и творчества великого поэта. Каждое поколение по-своему осмысливает его жизнь и произведения, расставляя собственные акценты и выбирая уникальные формы самовыражения.

Созвучие с поэтом

Для создателей спектакля важно быть созвучными с поэтом: не замолчать, не поддаться разлитому в воздухе страху и сохранить человечность. «Ворованный воздух» — это не только ода Мандельштаму, но и актуальный манифест против отчуждения и страха в современном мире.

Интересные факты

  • Надежда Яковлевна Мандельштам была не только женой поэта, но и его первой читательницей и критиком.
  • Осип Мандельштам считается одним из ключевых представителей акмеизма, литературного направления, акцентирующего внимание на материальной стороне искусства.
  • Спектакль получил положительные отзывы на фестивалях молодежных театров.

Не упустите возможность увидеть «Ворованный воздух» — спектакль, который вдохновит вас на размышления о жизни и искусстве в условиях современного мира.

Режиссер
Дмитрий Хохлов
В ролях
Артем Кисаков
Валерия Ермошина

Купить билет на спектакль

Расписание

