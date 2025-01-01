Voroth продолжает Oroborus Tour

Группа Voroth продолжает свою концертную серию Oroborus Tour — на этот раз с ещё большим размахом! В рамках новой программы зрителей ждет уникальная возможность услышать треки с грядущего второго полноформатного альбома группы.

Новинки и классика

Помимо новинок, Voroth исполнит и полюбившиеся хиты, которые уже давно завоевали сердца фанатов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Почему стоит посетить

Концерт станет отличной возможностью не только услышать новые композиции, но и насладиться атмосферой зажигательного выступления вживую. Voroth известны своим энергетичным подходом к выступлениям, который захватывает публику с первых нот.

Не пропустите это музыкальное путешествие — будьте с Voroth на одной волне!