Воробьишко
Киноафиша Воробьишко

Спектакль Воробьишко

6+
Продолжительность 35 минут
Возраст 6+

О спектакле

Гастроли Курганского театра кукол «Гулливер»: «Воробьишко»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Воробьишко», который представит Курганский театр кукол «Гулливер». Это трогательная история о крохотном воробьишке по имени Пудик, который мечтает о полете.

Сюжет и мораль

В центре сюжета — мечта Пудика о свободе и высоте. Однако на пути к осуществлению своей мечты ему предстоит столкнуться с последствиями упрямства и непослушания. Спектакль учит, что за каждое действие следует отвечать. Научившись слушаться взрослых, Пудик осознает, что его мечты могут стать реальностью, если идти правильным путем.

Зачем смотреть?

«Воробьишко» не только развлекает, но и предлагает зрителям важные жизненные уроки. Яркие куколки и увлекательные декорации создают атмосферу, где взрослые и дети смогут найти общее. Это спектакль, который вдохновляет, оставляет тепло в сердце и подсказывает, как важна поддержка и понимание в жизни.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые моменты и глубинные размышления.

