Воробьишко
Киноафиша Воробьишко

Спектакль Воробьишко

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Режиссер Стефания Гараева-Жученко
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебный мир спектакля «Воробьишко» в Театре марионеток им. Деммени

Приглашаем самых маленьких зрителей окунуться в захватывающий мир волшебства с новым спектаклем «Воробьишко», основанным на сказке Максима Горького. Этот увлекательный рассказ, наполненный яркими образами и поучительными моментами, перенесет детей в незабываемое приключение.

О спектакле

«Воробьишко» рассказывает историю об отваге и дружбе. Маленькие зрители смогут увидеть, как главные герои преодолевают трудности и помогают друг другу, что станет отличным уроком для подрастающего поколения.

Театр марионеток им. Деммени

Театр марионеток им. Деммени славится своим уникальным подходом к детскому театру и использованию марионеток для создания увлекательных постановок. Здесь каждый спектакль — это не просто развлечение, но и возможность для детей развивать своё воображение и творческое мышление.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Воробьишко» — это идеальный выбор для семейного просмотра. Дети не только насладятся волшебной историей, но и смогут окунуться в атмосферу театра, который способствует раннему культурному развитию.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и впечатления от этого замечательного спектакля!

Ноябрь
1 ноября суббота
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽
14:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽
3 ноября понедельник
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽
4 ноября вторник
17:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽
7 ноября пятница
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽
14 ноября пятница
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 900 ₽

