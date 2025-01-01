В мифах химерой называют существа, собранные из частей разных животных, а в биологии — организмы с разнородными клетками. Сегодня, на стыке искусства и науки, современные технологии позволяют создавать такие гибриды, используя наше воображение.
На уникальном воркшопе вы сможете попробовать себя в роли художника и инженера новой жизни. С помощью спекулятивного дизайна и цифровых инструментов, таких как дополненная реальность (AR) и нейросети, каждый участник создаст собственную 3D-химеру.
В ходе занятия вы:
Для участия в воркшопе не требуется заранее скачивать программы или обладать техническими навыками. Мы будем работать с бесплатными браузерными платформами, на которых зарегистрируемся на месте. Однако не забудьте взять с собой:
Воркшоп продлится 1,5-2 часа. Это возможность не только создать что-то уникальное, но и погрузиться в мир новых технологий и креативности!