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Воркшоп по дополненной реальности: создаем космических химер
Киноафиша Воркшоп по дополненной реальности: создаем космических химер

Воркшоп по дополненной реальности: создаем космических химер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Создайте свою 3D-химеру на воркшопе!

В мифах химерой называют существа, собранные из частей разных животных, а в биологии — организмы с разнородными клетками. Сегодня, на стыке искусства и науки, современные технологии позволяют создавать такие гибриды, используя наше воображение.

На уникальном воркшопе вы сможете попробовать себя в роли художника и инженера новой жизни. С помощью спекулятивного дизайна и цифровых инструментов, таких как дополненная реальность (AR) и нейросети, каждый участник создаст собственную 3D-химеру.

Что вас ждет на воркшопе?

В ходе занятия вы:

  • Изберете персонажа для генерации, вдохновляясь научно-фантастическими произведениями 20 века на темы космоса и внеземных цивилизаций.
  • Освоите три инструмента: для генерации 2D изображений, для превращения 2D в 3D-модель и для переноса моделей в дополненную реальность.

Что нужно взять с собой?

Для участия в воркшопе не требуется заранее скачивать программы или обладать техническими навыками. Мы будем работать с бесплатными браузерными платформами, на которых зарегистрируемся на месте. Однако не забудьте взять с собой:

  • Ноутбук
  • Смартфон
  • Готовность к новому опыту

Длительность занятия

Воркшоп продлится 1,5-2 часа. Это возможность не только создать что-то уникальное, но и погрузиться в мир новых технологий и креативности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
19:00 от 450 ₽

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