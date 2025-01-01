Приглашаем на воркшоп «Искусство диалога»

Что общего у «Криминального чтива» и «Обыкновенного чуда»? Ответ прост: диалоги, которые запоминаются и цитируются. Они наполнены глубокими мыслями и красивыми метафорами, которые остаются с нами надолго после просмотра. В успешном кино речь персонажей не просто поток слов; она движет сюжетом, раскрывает конфликты и подчеркивает характеры героев.

Именно поэтому мы приглашаем всех, кто занимается созданием историй, на наш воркшоп «Искусство диалога». На мероприятии мы разберем секреты написания ярких диалогов, используя примеры из известных фильмов, и проведем практические занятия по созданию «живых» сцен.

О спикере

Воркшоп проведет Ирина Качалова – кандидат филологических наук, редактор и сценарист, известная по работам над проектами «Красные браслеты» и «Пробуждение». Она является преподавателем сценарного мастерства и автором курса для сценаристов «ТрансформациЯ».

Что вы узнаете?

Как писать диалоги, которые запоминаются.

Как использовать подтекст и речевые характеристики героев.

Как сделать диалоги более живыми и естественными.

Для участия в воркшопе вам необходимо принести одну-две сцены из своего сценария в трех экземплярах. Если вы переживаете, что ваши диалоги невыразительны, приходите, и мы вместе сделаем их яркими и запоминающимися!

Не упустите возможность окунуться в мир искусства диалога и освоить секреты профессиональных сценаристов!