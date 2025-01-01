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Вопль впередсмотрящего
Киноафиша Вопль впередсмотрящего

Спектакль Вопль впередсмотрящего

18+
Режиссер Борис Павлович
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Поэтическая постановка Бориса Павловича «Вопль вперёдсмотрящего»

В начале нового театрального сезона Борис Павлович и театральная компания «Разговоры» запустили уникальную внутреннюю лабораторию. В ходе этого эксперимента они исследуют молекулярное устройство театра и его взаимодействие с человеческим организмом.

Как работают театральные механизмы? Как они влияют на наше восприятие и эмоции? Ответы на эти вопросы будут даны в новом поэтическом спектакле, который зрители смогут увидеть 14 июня.

Основные детали спектакля

В качестве материала для работы Борис Павлович выбрал книгу известного писателя Анатолия Гаврилова «Вопль вперёдсмотрящего». Это произведение послужило вдохновением для создания спектакля, который станет первым совместным проектом театральной компании «Разговоры» и компании скороход:генерация. Эта новая платформа была основана для поддержки независимых театральных проектов.

Что ожидать от спектакля?

«Вопль вперёдсмотрящего» обещает стать не только зрелищным, но и провокационным событием театрального сезона. Спектакль исследует границы восприятия и взаимодействия театра с личным опытом зрителя. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального эксперимента!

Билеты на спектакль уже в продаже. Не забудьте забронировать места заранее, чтобы стать свидетелем этого захватывающего события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽

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