Спектакль Вопль впередсмотрящего

Поэтическая постановка Бориса Павловича «Вопль вперёдсмотрящего»

В начале нового театрального сезона Борис Павлович и театральная компания «Разговоры» запустили уникальную внутреннюю лабораторию. В ходе этого эксперимента они исследуют молекулярное устройство театра и его взаимодействие с человеческим организмом.

Как работают театральные механизмы? Как они влияют на наше восприятие и эмоции? Ответы на эти вопросы будут даны в новом поэтическом спектакле, который зрители смогут увидеть 14 июня.

Основные детали спектакля

В качестве материала для работы Борис Павлович выбрал книгу известного писателя Анатолия Гаврилова «Вопль вперёдсмотрящего». Это произведение послужило вдохновением для создания спектакля, который станет первым совместным проектом театральной компании «Разговоры» и компании скороход:генерация. Эта новая платформа была основана для поддержки независимых театральных проектов.

Что ожидать от спектакля?

«Вопль вперёдсмотрящего» обещает стать не только зрелищным, но и провокационным событием театрального сезона. Спектакль исследует границы восприятия и взаимодействия театра с личным опытом зрителя. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального эксперимента!

Билеты на спектакль уже в продаже. Не забудьте забронировать места заранее, чтобы стать свидетелем этого захватывающего события!