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Voodoo Mama jazz party
Билеты от 2000₽
Киноафиша Voodoo Mama jazz party

Voodoo Mama jazz party

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Прощание с Вуду мамой в Louis The Claw: последний кармический вечер 

Дорогие гости, приглашаем вас на последний кармический вечер с Луи и Вуду мамой! Этот уникальный формат был создан специально для вас, и теперь настал момент прощания. В этот вечер мы снова окажемся в мире таинственных встреч и мистических откровений, где Луи с грустью вытирает скупую лобстерскую слезу.

Вечер откровений

Приходите, чтобы узнать, где искать свою любовь и что ждёт вас в 2025 году. Этот последний кармический вечер — шанс получить ответы на вопросы, которые волнуют душу, и погрузиться в волшебную атмосферу таинственных ритуалов.

Мы прощаемся с Вуду мамой

Вуду мама прощается с нами, но её магия останется в воспоминаниях. Проводим этот судьбоносный вечер вместе, чтобы попрощаться и подготовиться к новым кармическим поворотам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2000 ₽
10 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2000 ₽
24 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2000 ₽

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