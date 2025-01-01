Меню
Вообразилия
Билеты от 800₽
Киноафиша Вообразилия

Спектакль Вообразилия

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Танцевальная кругосветка по сказке Джулии Дональдсон «Улитка и кит»

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, основанное на знаменитой сказке Джулии Дональдсон «Улитка и кит». Это захватывающее путешествие расскажет историю о бесстрашной малютке-улитке, которая решает покинуть свою скучную жизнь на скале и отправляется в морское путешествие на хвосте кита-великана.

Путешествие в страну Вообразилию

Вообразите, родители! Вообрази и ты, отважный малыш! Вместе с улиткой вас ждут захватывающие приключения в глубинах морей, под звездами ночного неба, в загадочной стране Вообразилию. Это не только танцевальное шоу, но и настоящая кругосветка, полная ярких образов и неожиданных поворотов.

Танцы и магия природы

Спектакль наполнен танцами, которые передают жар и красоту мироздания. Вы увидите, как улитка и кит преодолевают трудности, исследуют новые миры и находят друзей на своем пути. Каждое движение на сцене — это отражение силы дружбы и смелости. Вопросы о том, откуда мы пришли и куда плывем, заставят зрителей задуматься о своем месте в этом удивительном мире.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир фантазии и приключений! Это представление прекрасно подходит для всей семьи, и каждый найдет в нем что-то близкое и важное. Откройте для себя магию театра и путешествуйте вместе с улиткой и китом!

Режиссер
Ирина Палий
В ролях
Ирина Палий
Софья Петрова
Виктор Курпяков
Анна Курпякова
Степан Липатов

14 сентября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Вообразилия Вообразилия Вообразилия Вообразилия Вообразилия Вообразилия

