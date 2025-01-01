Спектакль Вóмпир

25 ноября на Сцене на Факельном театра на Таганке состоится премьера спектакля «Вомпир» режиссёра Александра Чеботарёва. Спектакль построен по рассказу Алексея Толстого «Семья вурдалака» в инсценировке Анны Лифиренко.
Балканская ночь сгущается, пропитывая воздух тревогой. В небольшой деревне, затерянной среди гор, семья готовится к возвращению отца, отправившегося мстить разбойникам. Однако радость встречи омрачена страшным наказом: если глава семьи Горча не вернётся через десять дней, его дети должны будут вбить в него осиновый кол. И вот, ровно на десятые сутки, в сумеречной дымке появляется загадочный силуэт... Кто это — Горча или нечто иное, принявшее его облик?
Французский маркиз, невольный свидетель этой трагедии, становится заложником страха, порождённого непониманием. Режиссёр Александр Чеботарёв создаёт атмосферу, в которой напряжение возникает из внутреннего ощущения небезопасности — родное становится чужим.
Александр Чеботарёв делится своими мыслями: «Это история о культурном и семейном разломе, в основе которого — страх перед «чужим» в своём доме. Французский маркиз воспринимает легенду о мёртвом, пьющем кровь, не замечая, что она может быть всего лишь метафорой. Непонимание и столкновение культур создают сомнение: действительно ли Горча стал монстром, или это лишь страх семьи, не способной принять изменившегося человека?»
Не пропустите уникальную премьеру на последних рядах Сцены на Факельном! Мы ждем вас по адресу: ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 5 (ближайшие станции метро — Таганская и Марксистская).