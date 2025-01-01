Спектакль Вóмпир

Премьера спектакля «Вомпир» на Сцене на Факельном

25 ноября на Сцене на Факельном театра на Таганке состоится премьера спектакля «Вомпир» режиссёра Александра Чеботарёва. Спектакль построен по рассказу Алексея Толстого «Семья вурдалака» в инсценировке Анны Лифиренко.

Сюжет

Балканская ночь сгущается, пропитывая воздух тревогой. В небольшой деревне, затерянной среди гор, семья готовится к возвращению отца, отправившегося мстить разбойникам. Однако радость встречи омрачена страшным наказом: если глава семьи Горча не вернётся через десять дней, его дети должны будут вбить в него осиновый кол. И вот, ровно на десятые сутки, в сумеречной дымке появляется загадочный силуэт... Кто это — Горча или нечто иное, принявшее его облик?

Проблематика

Французский маркиз, невольный свидетель этой трагедии, становится заложником страха, порождённого непониманием. Режиссёр Александр Чеботарёв создаёт атмосферу, в которой напряжение возникает из внутреннего ощущения небезопасности — родное становится чужим.

Комментарий режиссёра

Александр Чеботарёв делится своими мыслями: «Это история о культурном и семейном разломе, в основе которого — страх перед «чужим» в своём доме. Французский маркиз воспринимает легенду о мёртвом, пьющем кровь, не замечая, что она может быть всего лишь метафорой. Непонимание и столкновение культур создают сомнение: действительно ли Горча стал монстром, или это лишь страх семьи, не способной принять изменившегося человека?»

Место проведения

Не пропустите уникальную премьеру на последних рядах Сцены на Факельном! Мы ждем вас по адресу: ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 5 (ближайшие станции метро — Таганская и Марксистская).