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«Волжский Бриз» и Евгений Козаченко — концерт к 85-летию Андрея Миронова!
Киноафиша «Волжский Бриз» и Евгений Козаченко — концерт к 85-летию Андрея Миронова!

«Волжский Бриз» и Евгений Козаченко — концерт к 85-летию Андрея Миронова!

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт к 85-летию Андрея Миронова в Самаре

В интеллигентном баре «Кутёж» пройдет концерт, посвященный 85-летию со дня рождения знаменитого актера Андрея Миронова. На сцене выступят самарский диксиленд «Волжский Бриз» и Евгений Козаченко.

В программе концерта — популярные песни из культовых фильмов, а также увлекательные истории из жизни и творчества артиста. Это замечательная возможность прикоснуться к наследию одного из самых любимых артистов советского и российского кино.

Концерт будет интересен не только поклонникам Андрея Миронова, но и любителям джазовой музыки, благодаря уникальному стилю исполнения и атмосфере, которую создадут музыканты.

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Не упустите шанс провести вечер в компании прекрасной музыки и талантливых исполнителей!

Купить билет на концерт «Волжский Бриз» и Евгений Козаченко — концерт к 85-летию Андрея Миронова!

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В других городах
Август
20 августа четверг
18:00
Интеллигентный бар «Кутёж» Самара, Куйбышева, 78
от 500 ₽

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