Волынки и орган при свечах
Волынки и орган при свечах

Волынки и орган при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в звуки Шотландии

В пространстве старинной церкви, погруженной в полумрак свечей, состоится уникальный концерт, где встретятся шотландские волынки, барабаны и орган. Это музыкальное путешествие во времени и пространстве перенесет вас в сердце Шотландии.

Шотландская музыка: история и традиции

Национальные мелодии, передаваемые из поколения в поколение, рассказывают о храбрых воинах, любви, потерях и красоте суровых шотландских пейзажей. Оркестры волынщиков имеют корни в военных оркестрах шотландских полков, поэтому мощное звучание волынки и чеканные ритмы создают невероятно сильное впечатление.

Звучание, завораживающее сердца

Волынка поражает своей мелодичностью: иногда она нежно ласкает слух, а иногда взрывается мощным потоком звука. Барабаны добавляют ритм и динамику, в то время как звуки органа заполняют пространство, напоминая о вечном и космическом.

Программа концерта

В программе концерта звучат традиционные шотландские мелодии, а также композиции таких авторов, как Фред Моррисон, Гордон Дункан, Майкл Корб, Джеймс Скотт Скиннер, Крис Армстронг и Терри Талли.

Исполнители

  • Дарья Вязникова – большая и малая шотландские волынки
  • Николай Аничков – орган, маршевый барабан
  • Олег Вишневский – большая и малая шотландские волынки

Концерт проходит на электронном органе Roland и имеет продолжительность 1 час 20 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Волынки и орган при свечах

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:30
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 700 ₽

