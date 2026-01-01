Волынки и барабаны. В Оранжерее при Свечах
Возраст 6+

О концерте

Звук Шотландии в исполнении ансамбля «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт ансамбля «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга». Этот самобытный коллектив состоит из блестящих знатоков и исполнителей традиционной шотландской музыки. Их выступления — это не только музыка, но и глубокая связь с историей и культурой Шотландии.

Музыка с историей

Исполнители ансамбля перенесут вас в прошлое, где мощное и гипнотизирующее звучание волынки в сочетании с чеканными шотландскими ритмами создают невероятно сильное впечатление. Аутентичные мотивы, которые будут звучать на концерте, покорят вас своей мелодичностью и бравым характером.

Национальные костюмы и атмосфера праздника

Однако музыкальное программирование — не единственное, что ждет вас на этом концерте. Артисты выступят в великолепных национальных костюмах, что добавит особую атмосферу праздника на сцене.

Практическая информация

Концерт продлится 1 час 10 минут. Мы рекомендуем это мероприятие всем зрителям старше шести лет. Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, пожалуйста, сохраняйте билеты в своем смартфоне или печатайте их заранее перед посещением. Благодарим вас за понимание!

Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

