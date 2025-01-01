Меню
Волынки и барабаны Санкт-Петербурга
Волынки и барабаны Санкт-Петербурга

Волынки и барабаны Санкт-Петербурга

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт "Волынки и барабаны Санкт-Петербурга" в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви, расположенная на Невском проспекте, 20, является уникальным культурным пространством Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker. В настоящее время в этом историческом зале установлен орган 1910 года, выполненный мастером Мартом Вермейленом и привезённый из Нидерландов в 2020 году.

Музыкальное наследие Шотландии

«Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» — это самобытный коллектив, участники которого являются блестящими знатоками и исполнителями традиционной шотландской музыки. Оркестры волынщиков имеют свои корни в военных структурах шотландских полков, что придаёт их музыке особый характер.

Гипнотизирующее звучание волынки и чеканные шотландские ритмы производят невероятно сильное впечатление. Аутентичные шотландские мотивы завораживают своей мелодичностью и выразительным, бравым характером. Это концерт — настоящая музыкальная иллюстрация многовековой истории Шотландии.

Зрительский опыт

«Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» предлагают зрителям захватывающее музыкальное приключение. Начиная с национальных костюмов и заканчивая живой музыкой Шотландии, этот концерт обязательно оставит яркие впечатления.

Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
20:30 от 1600 ₽

