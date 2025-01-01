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Волынки и барабаны Санкт-Петербурга при свечах
Киноафиша Волынки и барабаны Санкт-Петербурга при свечах

Волынки и барабаны Санкт-Петербурга при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение с «Волынками и барабанами Санкт-Петербурга»

«Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» — это уникальный коллектив, который погружает зрителей в мир традиционной шотландской музыки. Участники ансамбля являются настоящими знатоками своего дела и удивляют мастерством исполнения.

История и традиции

Оркестры волынщиков имеют глубокие корни, восходящие к военным оркестрам шотландских полков. Мощное и гипнотизирующее звучание волынки, а также чеканные ритмы создают невероятное впечатление. Аутентичные шотландские мотивы покоряют сердца публики своей мелодичностью и бравым характером.

Концертная программа

На концерте вы сможете насладиться захватывающим музыкальным приключением. Атмосфера мероприятия будет дополнена мерцанием множества свечей и яркими национальными костюмами исполнителей. Ваша душа наполнится музыкой Шотландии, которая имеет многовековую историю.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет, что делает его отличным выбором для семейного досуга.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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