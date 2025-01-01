Меню
Волынки и барабаны при свечах во дворце
6+
О концерте/спектакле

Концерт волынок и барабанов в Петербурге

В программе вечера при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги состоится необычный концерт, где на сцене выступит самобытный коллектив «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга». Эти блестящие знатоки и исполнители традиционной шотландской музыки подарят зрителям увлекательное музыкальное приключение.

Легенды шотландской музыки

Оркестры волынщиков имеют глубокие исторические корни, уходящие в военные оркестры шотландских полков. Мощное, гипнотизирующее звучание волынки и чеканные шотландские ритмы создают невероятно сильное впечатление. Аутентичные шотландские мотивы поражают своей мелодичностью и независимым, бравым характером.

Уникальная атмосфера пространства «Freedom»

Концерт пройдет в сердце Петербурга, в ивент-площадке «Freedom», расположенной недалеко от Казанского собора на Невском проспекте. Это здание, построенное в начале XIX века известным архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что добавляет особый колорит атмосфере мероприятия. Во дворце сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома.

Подробности концерта

Прекрасная акустика зала создает идеальные условия для проведения музыкальных событий с разнообразными программами. Исполнители «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» гарантируют, что зрители проведут незабываемое время, наслаждаясь аутентичной музыкой Шотландии.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет.

