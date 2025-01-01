Волынки и барабаны. Концерт при свечах в клубе Douglas

Музыкальное приключение с волынками и барабанами в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» – самобытного коллектива, который погрузит вас в мир традиционной шотландской музыки. Участники ансамбля – блестящие знатоки и исполнители, способные передать мощь и красоту шотландских мотивов.

Уникальное звучание и богатая история

Оркестры волынщиков имеют глубокие военные корни, уходящие в историю шотландских полков. Мощное гипнотизирующее звучание волынки и чеканные ритмы барабанов создают впечатляющую атмосферу, а аутентичные мелодии покоряют сердца слушателей своей мелодичностью и бравым характером.

Что вас ждет на концерте

Концерт обещает стать захватывающим музыкальным приключением, в котором вы сможете насладиться не только музыкой, но и национальными костюмами исполнителей. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой культуре Шотландии в великолепном исполнении.

Практическая информация

Исполнители: Ансамбль «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга»

Ансамбль «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» Продолжительность концерта: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Возрастные ограничения: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

Во время мероприятия зрители смогут приобрести освежающие напитки в баре клуба. Не упустите шанс окунуться в атмосферу шотландской музыки и культуры!