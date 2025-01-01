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Волынки и барабаны. Концерт при свечах в клубе Douglas
Киноафиша Волынки и барабаны. Концерт при свечах в клубе Douglas

Волынки и барабаны. Концерт при свечах в клубе Douglas

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение с волынками и барабанами в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» – самобытного коллектива, который погрузит вас в мир традиционной шотландской музыки. Участники ансамбля – блестящие знатоки и исполнители, способные передать мощь и красоту шотландских мотивов.

Уникальное звучание и богатая история

Оркестры волынщиков имеют глубокие военные корни, уходящие в историю шотландских полков. Мощное гипнотизирующее звучание волынки и чеканные ритмы барабанов создают впечатляющую атмосферу, а аутентичные мелодии покоряют сердца слушателей своей мелодичностью и бравым характером.

Что вас ждет на концерте

Концерт обещает стать захватывающим музыкальным приключением, в котором вы сможете насладиться не только музыкой, но и национальными костюмами исполнителей. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой культуре Шотландии в великолепном исполнении.

Практическая информация

  • Исполнители: Ансамбль «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга»
  • Продолжительность концерта: 1 час 20 минут
  • Возрастные ограничения: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

Во время мероприятия зрители смогут приобрести освежающие напитки в баре клуба. Не упустите шанс окунуться в атмосферу шотландской музыки и культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
17:30 от 800 ₽

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