Летний концерт группы «Воля и Разум» на корабле!

19 августа у вас будет уникальная возможность стать частью большого летнего концерта группы «Воля и Разум» на борту огромного теплохода! Эта группа — не просто коллектив музыкантов, а настоящая машина, созданная из опытных профессионалов своего дела.

Энергия хэви-метала

Концерт группы «Воля и Разум» — это идеальный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами этих выдающихся исполнителей. Ожидайте потрясающего опыта от творческого союза ярких представителей heavy metal-сцены. Живые выступления музыкантов будут сочетаться с глубокими текстами, затрагивающими вечные и значимые темы.

Комфорт и атмосфера

Специально оборудованный под концерт теплоход превзойдет все ваши ожидания. На верхней открытой палубе будет всё необходимое для отличного концерта: сцена, качественный звук и освещение. Вас ждет прекрасная атмосфера и любимые песни!

Не пропустите!

Обратите внимание! Количество мест строго ограничено из-за вместимости судна. Поэтому не тяните с приобретением билетов — иначе вам придется остаться на берегу!

Важная информация

Время посадки: 19:00

Отправление: 19:30

Место старта: Северный речной вокзал, причал N1

Не упустите шанс насладиться этим энергичным шоу!