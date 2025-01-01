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Воля и разум
Билеты от 3000₽
Киноафиша Воля и разум

Воля и разум

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Воля и Разум» на корабле!

19 августа у вас будет уникальная возможность стать частью большого летнего концерта группы «Воля и Разум» на борту огромного теплохода! Эта группа — не просто коллектив музыкантов, а настоящая машина, созданная из опытных профессионалов своего дела.

Энергия хэви-метала

Концерт группы «Воля и Разум» — это идеальный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами этих выдающихся исполнителей. Ожидайте потрясающего опыта от творческого союза ярких представителей heavy metal-сцены. Живые выступления музыкантов будут сочетаться с глубокими текстами, затрагивающими вечные и значимые темы.

Комфорт и атмосфера

Специально оборудованный под концерт теплоход превзойдет все ваши ожидания. На верхней открытой палубе будет всё необходимое для отличного концерта: сцена, качественный звук и освещение. Вас ждет прекрасная атмосфера и любимые песни!

Не пропустите!

Обратите внимание! Количество мест строго ограничено из-за вместимости судна. Поэтому не тяните с приобретением билетов — иначе вам придется остаться на берегу!

Важная информация

  • Время посадки: 19:00
  • Отправление: 19:30
  • Место старта: Северный речной вокзал, причал N1

Не упустите шанс насладиться этим энергичным шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3000 ₽

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