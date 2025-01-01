19 августа у вас будет уникальная возможность стать частью большого летнего концерта группы «Воля и Разум» на борту огромного теплохода! Эта группа — не просто коллектив музыкантов, а настоящая машина, созданная из опытных профессионалов своего дела.
Концерт группы «Воля и Разум» — это идеальный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами этих выдающихся исполнителей. Ожидайте потрясающего опыта от творческого союза ярких представителей heavy metal-сцены. Живые выступления музыкантов будут сочетаться с глубокими текстами, затрагивающими вечные и значимые темы.
Специально оборудованный под концерт теплоход превзойдет все ваши ожидания. На верхней открытой палубе будет всё необходимое для отличного концерта: сцена, качественный звук и освещение. Вас ждет прекрасная атмосфера и любимые песни!
Обратите внимание! Количество мест строго ограничено из-за вместимости судна. Поэтому не тяните с приобретением билетов — иначе вам придется остаться на берегу!
Не упустите шанс насладиться этим энергичным шоу!