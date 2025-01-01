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Воля и разум
Киноафиша Воля и разум

Воля и разум

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация альбома «Иди на свет» от группы «Воля и разум» в Челябинске

Друзья! Не упустите уникальную возможность стать частью живого выступления одной из самых ярких метал-групп страны — группы «Воля и разум». Это не просто группа, а настоящая машина, состоящая из легендарных музыкантов, суперпрофи своего дела!

Мощное шоу и энергетика хэви-метала

Концерт группы «Воля и разум» — идеальный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами выдающихся музыкантов. Вас ждет мощнейший посыл энергии от творческого симбиоза ярких представителей heavy metal-сцены!

Глубокие тексты и живое исполнение

Насладитесь живыми выступлениями, где мастерство музыкантов объединяется с глубокими текстами, касающимися вечных значимых тем. Это не просто концерт, а возможность перенестись в мир эмоций и музыкального искусства.

Билеты уже в продаже!

Не упустите шанс стать частью металического братства на концерте «Воля и разум». Билеты уже доступны для покупки. Ждем вас на этом незабываемом шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 октября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
20:00 от 1300 ₽
Челябинск, 23 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1300 ₽

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