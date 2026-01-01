Воля и Разум. Лето. Крыша. 2026

Эксклюзивный концерт группы «Воля и Разум» на крыше Дизайн Завода

На крыше Дизайн Завода состоится уникальный концерт группы «Воля и Разум». Музыканты готовят специальную программу, в которую войдут композиции, давно не звучавшие вживую. Это событие станет настоящим праздником для давних поклонников и для тех, кто хочет открыть для себя проверенные временем мелодии в новом формате.

Крыша как культурная площадка

Крыша Дизайн Завода уже зарекомендовала себя как культовое место в творческой среде. Она на один вечер превратится в точку притяжения для любителей качественной метал-музыки. Концерт под открытым небом предлагает не просто музыкальное выступление, но и возможность насладиться вечерними панорамами Москвы.

Комфортное посещение

Вместимость мероприятия ограничена: всего 120 гостей. Поэтому рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого уникального события. В случае дождя часть крыши защищена навесом, что обеспечит комфортные условия для всех зрителей.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой, атмосферой и захватывающими видами столицы. Приходите на концерт группы «Воля и Разум» и создайте незабываемые воспоминания!