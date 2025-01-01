Воля и разум, Черный Обелиск

Фестиваль тяжёлой музыки в Нижнем Новгороде

Лето подходит к концу, а это значит, что у нас есть замечательный сюрприз для всех поклонников тяжёлой музыки! В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль, который соберёт на одной сцене как легенд отечественного хэви-метала, так и молодых представителей жанра.

Когда и где?

Фестиваль пройдет в уютном зале, расположенном в центре города. Подробности о времени и месте уточняйте на официальных ресурсах.

Участники фестиваля

На сцене выступят:

Воля и разум

Чёрный Обелиск

Гробовая Доска

Getran

O.N

Dark Summon

Что ожидать?

Фестиваль обещает быть жарким! Готовьтесь к мощным рифам, незабываемым мелодиям и неповторимой атмосфере. Это отличная возможность услышать как проверенных временем исполнителей, так и новые лица на сцене. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Полезная информация

Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как мероприятие обещает собрать множество зрителей. Следите за новостями фестиваля в социальных сетях и на официальных сайтах участников.

Всем быть на фестивале! Не упустите шанс насладиться качественной музыкой и зарядиться энергией на весь следующий сезон!