Воля и разум, Черный Обелиск

Лето подходит к концу, а это значит, что у нас есть замечательный сюрприз для всех поклонников тяжёлой музыки! В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль, который соберёт на одной сцене как легенд отечественного хэви-метала, так и молодых представителей жанра.
Фестиваль пройдет в уютном зале, расположенном в центре города. Подробности о времени и месте уточняйте на официальных ресурсах.
На сцене выступят:
Фестиваль обещает быть жарким! Готовьтесь к мощным рифам, незабываемым мелодиям и неповторимой атмосфере. Это отличная возможность услышать как проверенных временем исполнителей, так и новые лица на сцене. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как мероприятие обещает собрать множество зрителей. Следите за новостями фестиваля в социальных сетях и на официальных сайтах участников.
Всем быть на фестивале! Не упустите шанс насладиться качественной музыкой и зарядиться энергией на весь следующий сезон!