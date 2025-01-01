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Воля и разум, Черный Обелиск
Киноафиша Воля и разум, Черный Обелиск

Воля и разум, Черный Обелиск

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль тяжёлой музыки в Нижнем Новгороде

Лето подходит к концу, а это значит, что у нас есть замечательный сюрприз для всех поклонников тяжёлой музыки! В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль, который соберёт на одной сцене как легенд отечественного хэви-метала, так и молодых представителей жанра.

Когда и где?

Фестиваль пройдет в уютном зале, расположенном в центре города. Подробности о времени и месте уточняйте на официальных ресурсах.

Участники фестиваля

На сцене выступят:

  • Воля и разум
  • Чёрный Обелиск
  • Гробовая Доска
  • Getran
  • O.N
  • Dark Summon

Что ожидать?

Фестиваль обещает быть жарким! Готовьтесь к мощным рифам, незабываемым мелодиям и неповторимой атмосфере. Это отличная возможность услышать как проверенных временем исполнителей, так и новые лица на сцене. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Полезная информация

Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как мероприятие обещает собрать множество зрителей. Следите за новостями фестиваля в социальных сетях и на официальных сайтах участников.

Всем быть на фестивале! Не упустите шанс насладиться качественной музыкой и зарядиться энергией на весь следующий сезон!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 22 августа
Территория завода «Почайна» Нижний Новгород, Почаинская, 17
17:00 от 1800 ₽

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