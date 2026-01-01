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Волшебство профессора Колбариума
Киноафиша Волшебство профессора Колбариума

Спектакль Волшебство профессора Колбариума

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о школе изобретений профессора Колбариума

В Живом Театре состоится спектакль, посвященный школе изобретений профессора Колбариума. Здесь два лучших ученика — Эрика и Магнус — сдают экзамены и демонстрируют свои изобретения. Важный день, ведь на показ приезжает знаменитая волшебница Улла.

Эрика успешно справляется с заданием, тогда как Магнус, испытывая злость на весь мир, создает «воронку радости», способную выкачивать счастливые эмоции из людей. Это задание не простое, а наверняка, у него есть кто-то, кто может вернуть ему доброе сердце. Ответ на этот вопрос ждет зрителей в финале увлекательной истории.

Создатели спектакля:

  • Композитор — Сергей Пантыкин
  • Автор либретто — Сергей Пантыкин
  • Автор текстов музыкальных номеров — Евгения Ходырева
  • Режиссер — Сергей Пантыкин
  • Художник-постановщик — Андрей Мелентьев
  • Художник по костюмам — Мария Масловская
  • Музыкальный руководитель — Лариса Сафонова

Действующие лица:

  • Профессор Колбариум
  • Эрика
  • Магнус
  • Волшебница Улла

Спектакль сопровождается ансамблем музыкантов, в который входят перкуссия, бас-гитара, фортепиано и гитара.

Рекомендуется для зрителей от 5 лет.

 

 

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В других городах
Июль
Август
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Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
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