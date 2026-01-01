Спектакль Волшебство профессора Колбариума

В Живом Театре состоится спектакль, посвященный школе изобретений профессора Колбариума. Здесь два лучших ученика — Эрика и Магнус — сдают экзамены и демонстрируют свои изобретения. Важный день, ведь на показ приезжает знаменитая волшебница Улла.
Эрика успешно справляется с заданием, тогда как Магнус, испытывая злость на весь мир, создает «воронку радости», способную выкачивать счастливые эмоции из людей. Это задание не простое, а наверняка, у него есть кто-то, кто может вернуть ему доброе сердце. Ответ на этот вопрос ждет зрителей в финале увлекательной истории.
Спектакль сопровождается ансамблем музыкантов, в который входят перкуссия, бас-гитара, фортепиано и гитара.
Рекомендуется для зрителей от 5 лет.