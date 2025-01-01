Меню
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
Билеты от 3500₽
Волшебный свет Рождества. Lumisfera

Волшебный свет Рождества. Lumisfera

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Рождественский концерт Lumisfera

Приглашаем вас зарядиться праздничным настроением на особом концерте «Волшебный свет Рождества». Этот концерт, сотканный из самых теплых чувств и светлых воспоминаний, наполнит вашу душу радостью.

В сиянии свечей вы услышите мелодии, возвращающие нас в детство: от «Щелкунчика» Чайковского до популярных рождественских хитов, таких как «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock».

Уникальный формат концерта

Lumisfera — это первые в России концерты в сиянии тысяч свечей, где классика и любимые хиты звучат по-новому в исполнении оркестра и солистов. Почти 500 000 зрителей на 400 концертах в более чем 40 городах России уже смогли оценить искусство Lumisfera, которое наполняет души светом, а сердца теплом.

Знаменитые гости

Среди постоянных друзей проекта — Константин Хабенский, Лариса Вербицкая, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс и другие. Их выбор — знак качества и доверия к проекту, где каждая деталь создана со вкусом.

Эмоции и праздник

С первых минут вас будет окружать атмосфера заботы и праздника: профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции и блестящий образ, а виртуозное исполнение музыкантами любимых мелодий превратит концерт в уникальный эмоциональный опыт.

Этот вечер наполнит вас новогодним настроением, предвкушением чуда и вдохновением, а также верой в то, что волшебство существует и происходит с нами прямо сейчас.

Купить билет на концерт Волшебный свет Рождества. Lumisfera

Помощь с билетами
Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 4000 ₽
16 декабря вторник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3500 ₽
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3500 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 4000 ₽
30 декабря вторник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3500 ₽
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3500 ₽
В других городах
Декабрь
Январь
10 декабря среда
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
11 декабря четверг
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
21:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
12 декабря пятница
18:30
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 3700 ₽
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
21:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
16 декабря вторник
18:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
21:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
17 декабря среда
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1700 ₽
17:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 3200 ₽
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 3200 ₽
18 декабря четверг
18:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 2000 ₽
21:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 2000 ₽
27 декабря суббота
18:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 4300 ₽
21:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2500 ₽
30 декабря вторник
18:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2200 ₽
21:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2200 ₽
5 января понедельник
20:00
Роза-холл Сочи, пос. Красная Поляна, горнолыжный курорт «Роза Хутор», наб. Лаванда, 6
от 3000 ₽
8 января четверг
17:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
20:30
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
9 января пятница
17:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
20:30
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 3800 ₽
18:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2200 ₽
21:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2200 ₽

Фотографии

Волшебный свет Рождества. Lumisfera Волшебный свет Рождества. Lumisfera Волшебный свет Рождества. Lumisfera Волшебный свет Рождества. Lumisfera Волшебный свет Рождества. Lumisfera Волшебный свет Рождества. Lumisfera

