Волшебный свет Рождества. Lumisfera

Рождественский концерт Lumisfera

Приглашаем вас зарядиться праздничным настроением на особом концерте «Волшебный свет Рождества». Этот концерт, сотканный из самых теплых чувств и светлых воспоминаний, наполнит вашу душу радостью.

В сиянии свечей вы услышите мелодии, возвращающие нас в детство: от «Щелкунчика» Чайковского до популярных рождественских хитов, таких как «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock».

Уникальный формат концерта

Lumisfera — это первые в России концерты в сиянии тысяч свечей, где классика и любимые хиты звучат по-новому в исполнении оркестра и солистов. Почти 500 000 зрителей на 400 концертах в более чем 40 городах России уже смогли оценить искусство Lumisfera, которое наполняет души светом, а сердца теплом.

Знаменитые гости

Среди постоянных друзей проекта — Константин Хабенский, Лариса Вербицкая, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс и другие. Их выбор — знак качества и доверия к проекту, где каждая деталь создана со вкусом.

Эмоции и праздник

С первых минут вас будет окружать атмосфера заботы и праздника: профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции и блестящий образ, а виртуозное исполнение музыкантами любимых мелодий превратит концерт в уникальный эмоциональный опыт.

Этот вечер наполнит вас новогодним настроением, предвкушением чуда и вдохновением, а также верой в то, что волшебство существует и происходит с нами прямо сейчас.