Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 5000 свечей
Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 5000 свечей

Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 5000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте

Зимняя сказка от Lumisfera

Теплый волшебный свет и музыка, ставшая любимой у многих, подарят зрителям праздничное настроение. Погрузитесь в мир сновидений и грез с Феей Драже из волшебного мира Чайковского. Ожидайте захватывающий танец летающих елей Хогвартса и те трогательные моменты последнего Рождества, которое научило нас беречь свои сердца.

Секрет новогоднего чуда

Lumisfera раскрыла секрет новогоднего чудеса и готова поделиться им с вами в серии зимних концертов. Этот уникальный проект обещает стать настоящим событием для любителей театра и музыки. Каждый концерт — это не просто выступление, это полноценная инсценировка, которая заставит вас вернуться в мир детства и чудес.

Не упустите возможность

Приходите на зимние концерты и позвольте себе окунуться в атмосферу волшебства. Откройте для себя незабываемые моменты, которые оставят в вашем сердце светлые воспоминания. Создайте свой особенный праздник вместе с Lumisfera!

Декабрь
17 декабря среда
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1700 ₽

