Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Новогоднее волшебство от Lumisfera в Новосибирске

То самое неуловимое новогоднее настроение обернули в блестящий фантик волшебники Lumisfera. Согревающее мерцание свечей и самая любимая музыка помогут вам вновь окунуться в моменты зимнего счастья. Это простой секрет грядущего праздника, который мы раскрыли и спешим поделиться.

Волшебные моменты

На концерте вас ждут миры сновидений и грез с Феей Драже Чайковского. Вы сможете насладиться танцем летающих елей Хогвартса и услышать песню того самого последнего Рождества, которое научило нас беречь свое сердце. Чарующий подарок, внутри которого — теплый свет, ждёт только вас, таких нежных и трепетных, самых красивых гостей новогоднего концерта Lumisfera.

Эмоции и энергия

Феерическая и торжественная атмосфера зимних сказок подарит вам заряд неиссякаемой энергии и поддержки ваших внутренних детей, которые так ждут чуда. Затем дарить чудеса себе и близким в наступающем году сможете уже вы сами. Именно такую невероятную силу вам подарят волшебники Lumisfera этой упоительной зимой.

Исполнители и детали