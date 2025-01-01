Волшебный свет Рождества: Lumisfera и 3000 свечей

Ощутите магию новогодней ночи с удивительным спектаклем Lumisfera! Здесь волшебные огни и музыка исполняют желания, превращая обычные моменты в настоящие чудеса. Позвольте себе подняться в новогодний космос счастья и бесконечной любви.

волшебный мир Lumisfera

Lumisfera создана для долгожданной сказки о зимних чудесах. Погрузитесь в мир сновидений и грез вместе с Феей Драже Чайковского, летающими мохнатыми елями Хогвартса и тем самым последним Рождеством, которое учит нас беречь свое сердце.

праздничная атмосфера

Этот чарующий подарок, завернутый в блестящую обертку фантазий волшебников, ждет вас, самых трепетных и красивых гостей новогодней сказки Lumisfera. Феерическая и торжественная атмосфера зимних сказок станет источником незабываемого праздника и поддержки внутреннего ребенка, который так ждет чуда.

подарите чудеса

Невероятная сила волшебников Lumisfera наполняет сердца желанием дарить чудеса близким в течение всего следующего года. Не упустите возможность присоединиться к этому чудесному путешествию.

участники спектакля

Вас порадует струнный оркестр Lumisfera под руководством дирижера Гаделя Абдурахманова.

дресс-код и место проведения

Не забудьте о дресс-коде: Cocktail. Спектакль пройдет в Самаре, в КРЦ Звезда, по адресу ул. Ново-Садовая, д. 106Г.