К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зимние концерты Lumisfera: волшебство музыки и света

Теплый волшебный свет и самая любимая зимняя музыка создают уникальную атмосферу праздника. Приглашаем вас в мир сновидений и грез вместе с Феей Драже и удивительными мелодиями Чайковского. Погрузитесь в танец летающих елей Хогвартса и вспомните о том, как важно беречь свое сердце в этот особенный период.

Детали концертов

\"Lumisfera\" раскрыла секрет новогоднего чуда и готова поделиться им с вами на серии зимних концертов. Эти мероприятия обещают стать настоящим подарком для всех ценителей театрального искусства и музыки.

Зачем посетить?

Вы не только насладитесь великолепной музыкой, но и получите возможность окунуться в атмосферу сказки и волшебства. Эти концерты станут отличной традицией для всей семьи в преддверии праздников.

Не упустите шанс стать частью зимнего чуда!

Купить билет на концерт Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей

Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 3500 ₽

